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Ekonomi

Naturelgaz halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurdu

Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz'ın halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yaptığı bildirildi.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 06.02.2021
Naturelgaz halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurdu

Izmir

Global Yatırım Holding'den yapılan açıklamada, Naturelgaz'ın geçen aylarda SOCAR Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtım operasyonlarını devralarak bünyesinde birleştirdiği anımsatıldı.

Şirketin, CNG ve LNG pazarında 31 Aralık 2020 itibarıyla oto CNG dahil yaklaşık yüzde 25 pazar payıyla sektör lideri olduğu vurgulanan açıklamada, şirketin 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğal gaz dağıtımı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Naturelgaz'ın halka arz için SPK'ya başvuru yaptığı ve şirketin halka arzının enerji sektöründe 2021 yılının ilk halka açılmalarından birisi olacağı ifade edildi.

Şirketin, fabrikalar, enerji üretim tesisleri, oteller, otoyol şantiyeleri gibi endüstriyel ve ticari müşterilere hizmet verdiği, aynı zamanda ekonomik veya coğrafi engeller sebebiyle ana doğal gaz boru hatlarına erişimi olmayan ilçe ve beldelere dökme CNG taşıdığı kaydedilen açıklamada, orta vadeli büyüme planları kapsamında faaliyet alanlarının, altyapısı gelişmemiş ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğal gaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine genişletilmesinin planlandığı bildirildi.


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