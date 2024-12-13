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Ekonomi

Musk, Twitter'ı satın almasıyla ilgili soruşturmada SEC'in gönderdiği uzlaşma talebini açıkladı

Elon Musk, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'i satın alması nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) kendisine ceza ödemesi veya suçlamalarla karşı karşıya kalacağı yönünde uzlaşma talebi gönderdiğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Musk, Twitter'ı satın almasıyla ilgili soruşturmada SEC'in gönderdiği uzlaşma talebini açıkladı

New York

Milyarder iş adamı Elon Musk, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'i satın alması nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) kendisine ceza ödemesi veya suçlamalarla karşı karşıya kalacağı yönünde uzlaşma talebi gönderdiğini bildirdi.

Musk, X hesabından, avukatı Alex Spiro tarafından SEC Başkanı Gary Gensler'e gönderilen bir mektubu "Ah Gary, bunu bana nasıl yapabildin?" notuyla paylaştı.

Mektupta, SEC personelinin Musk'ın 48 saat içinde para ödemeyi kabul etmesini veya çok sayıda suçlamayla karşı karşıya kalmasını gerektiren bir uzlaşma talebinde bulunduğu aktarıldı.

Bu talebin Musk'ın SEC ve personeli tarafından uzun yıllar süren bir soruşturmanın ve altı yıldan fazla süren tacizin ardından geldiğine işaret edilen mektupta, SEC'in bu hafta Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink hakkında bir soruşturmayı da yeniden açtığı belirtildi.

Mektupta, bu olaylar dizisinin SEC'in gerçeği aramak yerine Musk'a ve onunla ilişkili kişilerle şirketlere karşı uygunsuz bir şekilde kampanya yürütüldüğünü açıkça ortaya koyduğu öne sürülerek, "Bu eylemleri siz mi yoksa Beyaz Saray mı yönetiyor bilmek istiyoruz. Bu taktikler ve yanlış planlar bizi korkutmayacak." ifadelerine yer verildi.

SEC, Musk'ın 2022 yılında o zamanki ismi Twitter olan sosyal medya platformunu satın alması öncesinde Tesla hisselerini satıp X'te hisse edinirken menkul kıymetler dolandırıcılığı yapıp yapmadığını soruşturuyordu.

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