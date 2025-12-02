Dolar
42.45
Euro
49.29
Altın
4,187.13
ETH/USDT
2,997.50
BTC/USDT
90,805.00
BIST 100
11,123.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da "Eşit ve Tam Katılım İçin Güçlü Aile: 2025 Aile Yılı Çalıştayı"nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

MÜSİAD Vizyoner'25 sona erdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl "Konnektivite: Order-Disorder-Reorder" temasıyla düzenlenen Vizyoner'25 sona erdi.

Uğur Aslanhan  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
MÜSİAD Vizyoner'25 sona erdi Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin ve bölgenin kapsamlı gelecek vizyonu etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Vizyoner'25, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut, iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, DHL Express Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Demiroğlu, Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey gibi isimler konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Okan Bayülgen'in "Duo Talks" formatında özel söyleşi gerçekleştirdiği zirvede, geleceğin nasıl şekilleneceği, yeni düzenin hangi kavramlar üzerine kurulacağı, bu düzenin kültürden teknolojiye kadar farklı alanlarda ne gibi etkiler yaratacağı gibi konular kapsamlı biçimde ele alındı.

Dünyaca tanınan yabancı isimlerin de konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik kapsamında "Ekonomi", "Kültür" ve "Teknoloji" başlıklı paneller düzenlendi.

Organizasyonun bilet satışından elde edilen gelirin, Türk Kızılay işbirliğiyle Gazze'ye yardım olarak aktarılacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı'na teşekkür plaketi

MÜSİAD Vizyoner'25 zirvesinin kapanışında etkinliğe katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Etkinliğin global iletişim ortağı Anadolu Ajansı adına plaketi AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Köpek eğitim uzmanı Saratlı'dan yasaklı ırklara ilişkin uyarı
Saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi Sinop açıklarına ulaştı
Ankara'da pitbull saldırısına uğrayan çocukların babası, sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu
Bakan Tunç: Hakim ve savcılarımızı hedef gösteren hiçbir girişim 'ifade özgürlüğü' perdesiyle haklı gösterilemez
Silivri'de doğal gaz depolama tesisinde yangın çıktı

Benzer haberler

MÜSİAD Vizyoner'25 sona erdi

MÜSİAD Vizyoner'25 sona erdi

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Ermut: Dünyanın en büyük 10 fonundan biri haline geldik

MÜSİAD Vizyoner'25 başladı

MÜSİAD Vizyoner'25, 2 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek

MÜSİAD Vizyoner'25, 2 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Suriye Yatırım ve İş Birliği Programı tamamlandı

Türkiye-Suriye Yatırım ve İş Birliği Programı tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet