MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı başladı
Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.
İstanbul
Etkinliğin açılışında konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD’ın büyük bir teşkilat olduğunu kaydetti.
MÜSİAD'ın 13 bini aşkın üyesi ve üyelerinin temsil ettiği 60 bin işletme ile 2 milyon kişiye istihdam sağladığını bildiren Asmalı, "Bu yıl 19. kez kapılarını açan MÜSİAD EXPO Türkiye’nin 2023 ihracat hedefini gerçekleştirmek noktasında önemli bir misyon üstlenmiştir. MÜSİAD EXPO 2022 ile Türkiye’nin üretim ve ihracat vizyonunu çok daha ileri bir seviyeye taşımayı arzu etmekteyiz.” dedi.
Üretim, yatırım ve ihracat üçgeninde yeni pazarlara açılacakları, dinamik iş birlikleri kuracakları küresel bir organizasyona imza attıklarını aktaran Asmalı, “MÜSİAD EXPO çerçevesinde gerçekleşecek iş birlikleri ve yatırım projeksiyonlarıyla yaklaşık 5 milyar dolarlık iş bağlantısına vesile olmayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ının da altını çizdiği üzere Türkiye 2023 yılında 300 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedeflemektedir. Ülkemiz küresel salgının ardından bu yıl üretim, ihracat ve iş birliği stratejileri açısından katma değerli bir sürece imza attı.” şeklinde konuştu.
IBF bu sene 26. kez düzenleniyor
Asmalı, fuar hazırlıklarının son derece titiz bir biçimde yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:
“Nitelikli alım heyetleriyle bir araya gelme noktasında ürün ve hizmet odaklı bir anlayışla yol aldık. Üyelerimizden gelen talepleri değerlendirerek farklı ürün ve hizmet kalemlerinde iş insanlarımızı doğrudan muhataplarıyla bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Başta Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu olmak üzere 120 ülkeden ziyaretçilerimizle fuar boyunca birlikte olacağız.
60 ülkeden gelen alım heyetlerini fuarımızda ağırlayacağız. Hem üretim hem de dış ticaret süreçlerinde farklı iş birliklerinin kurulmasına vesile olacağız. 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçiye ev sahipliği yapacak MÜSİAD EXPO 2022 çerçevesinde yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyoruz.”
Uluslararası İş Forumu IBF’nin bu sene 26. kez düzenleneceğini hatırlatan Asmalı, “ Kanada, ABD, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Rusya’dan gelen binin üzerinde iş insanı ve paydaş ülke temsilcilerinin sinerjisi ile IBF 26. kongresini düzenleyecek. Forum çerçevesinde gıda güvenliği ve neslin muhafazası başlığına odaklanacağız. MÜSİAD EXPO'da bu yıl ilk kez D8 büyükelçilerinin katılımıyla D8 Büyükelçileri Zirvesi de düzenleyeceğiz.
Bu kapsamda mutabakat zaptı, MoU imza törenleri yapılacak. Yine fuarımız çerçevesinde düzenleyeceğimiz etkinliklerle, dünyanın dört bir yanından gelen diplomatik misyonları, yurt dışı temsilcilerimizi, ülkemizdeki büyükelçi, konsolos ve fahri konsolosları iş insanlarımızla buluşturacağız.” ifadelerini kullandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de MÜSİAD fuarcılığında yeni bir zirve oluştuğunu belirterek, "MÜSİAD fuarlarının, fuar olmanın ötesinde bir anlamı daha vardır. O da, Türk iş dünyasının en büyük hayali olan yerli ve milli üretimin hayata geçtiği platformlar olmasıdır. Bu özelliği aslında büyük bir fırsat da veriyor; Bizler MÜSİAD Fuarlarını takip ederek, yerli üretimin gelişimini de izleyebiliyoruz. Bundan dolayı çok rahatlıkla diyebiliriz ki, MÜSİAD üyelerinin taşın altına ellerini koymalarıyla birlikte, Türkiye’de üretimin yapısı da, tarihi de değişmiştir. Anadolu insanının ticarete ve üretime aktif bir şekilde dahil olması, Türkiye ekonomisine yeni bir vizyon ve yetenek kazandırmıştır. Bunu sağlayan da MÜSİAD olmuştur.” diye konuştu.
MÜSİAD EXPO 2022’yi Türkiye ekonomisinin barometresi olarak gördüğünü dile getiren Avdagiç, "Ekonominin nabzı burada atıyor. Dünya ekonomilerinin durgunluktan bahsettiği bir ortamda, MÜSİAD EXPO katılımcıları üretimi, ticareti konuşuyorlar. Küresel ticareti artırmayı gündemlerine alıyorlar. IBF’te yeni arayışları dillendirip D-8 ile ortak bir ekonomik çıkış noktası oluşturuyorlar. Bunu çok önemli buluyorum.” değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.