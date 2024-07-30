Dolar
33.09
Euro
35.85
Altın
2,389.84
ETH/USDT
3,336.80
BTC/USDT
66,600.00
BIST 100
10,799.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

MTV ve gelir vergisinde ikinci taksitin ödenmesi için yarın son gün

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2023'te elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksitinin ödeme süresi yarın sona erecek.

Mert Davut  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
MTV ve gelir vergisinde ikinci taksitin ödenmesi için yarın son gün

Ankara

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme detaylarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2024 yılına ilişkin MTV ve 2023'te elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi 31 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesinden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan, PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'daki konteyner kente "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı
Peynirde gıda güvenliği için yeni düzenleme
Kahramanmaraş'taki orman yangınına şaka amaçlı patlatılan torpil neden olmuş
Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler 50 gündür eylemlerini sürdürüyor
İzmir'de makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Benzer haberler

MTV ve gelir vergisinde ikinci taksitin ödenmesi için yarın son gün

MTV ve gelir vergisinde ikinci taksitin ödenmesi için yarın son gün

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet