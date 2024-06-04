Dolar
32.26
Euro
35.14
Altın
2,333.15
ETH/USDT
3,762.60
BTC/USDT
68,918.00
BIST 100
10,547.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Olay yerinden yayındayız Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İstanbul’da basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Mobilya sektörü sürdürülebilirliğe odaklandı

MOSFED Başkanı Güleç, dünyanın geleceğini düşünmek zorunda olduklarını belirterek, "Mobilya sektörü olarak biz de çağın şartlarına ayak uyduruyor, çevreci çözümler geliştirmeye özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Mobilya sektörü sürdürülebilirliğe odaklandı

İstanbul

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, mobilya sektörü olarak dünyanın geleceğini önemsediklerini ve sektörü sürdürülebilirlik odağında geliştirmeye özen gösterdiklerini kaydederek, mobilya, kağıt ve orman ürünleri için ortak bir sürdürülebilirlik eylem planı hazırlandığını bildirdi.

Çevreci çözümlerin artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu kaydeden Güleç, "Dünyamızın geleceğini düşünmek zorundayız. Artık ülkeler sadece ürünlerin niteliğiyle değil, sürdürülebilirliğiyle de rekabet ediyorlar. Mobilya sektörü olarak biz de çağın şartlarına ayak uyduruyor, çevreci çözümler geliştirmeye özen gösteriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Güleç, sürdürülebilirlik eylem planında "mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerinde malzemelerin yeşil dönüşüme uygun bir şekilde tedarik edilmesine, döngüsel ekonomi ilkelerinin benimsenmesine, eko tasarım modelinin uygulanmasına ve çevre dostu tasarımların teşvik edilmesine" odaklandıklarının altını çizdi.

Mobilya sektöründe sürdürülebilirlik için yapılabilecekler

MOSFED Başkanı Güleç, sürdürülebilirlik konusunda mobilya özelinde neler yapılabileceğine değinerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu alanda yapabileceğimiz birçok konu var: Mobilya sektöründe geri kazanılmış ahşap, bambu ve diğer yenilenebilir malzemelerin kullanımı; dayanıklılığa ve uzun ömürlülüğe öncelik veren tasarımların benimsenmesi; eko-tasarım modeline geçilmesi ve döngüsel ekonomi uygulamalarının benimsenmesi; yenilenebilir enerji kullanımı; atık su yönetimi; hem kağıt hem de mobilya sektörü ile bağlantılı kereste ve diğer orman kaynaklarına yönelik sürdürülebilir ahşap tedariki ve sorumlu ormancılık uygulamalarında verimliliğin ek güncellemelerle artırılması bunlardan bazıları."

Ahmet Güleç, mobilya sektörünün Sürdürülebilirlik Eylem Planının önemine işaret ederek, "Artık gelecek süreçte şirketler dayanıklılık ve uzun ömürlülüğe öncelik veren tasarımları benimsemeli. Bununla birlikte mobilya atıkları azaltılmalı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ücretli alışveriş poşetleriyle 1 milyon tondan fazla plastik atık oluşumu engellendi
Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş başladı
Köpek saldırısında ölen çocuğun ailesi yasal düzenleme istiyor
Türkiye'nin kurban bağışları dünya mazlumlarının sofrasına ulaşacak
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı

Benzer haberler

Mobilya sektörü sürdürülebilirliğe odaklandı

Mobilya sektörü sürdürülebilirliğe odaklandı

Tasarım okuyan iki kız kardeşin hedefi babalarının atölyesini yeniden faaliyete geçirmek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet