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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Ekonomi

Mısırlı iş insanları TOBB'da temaslarda bulunacak

Türkiye birçok ülkeyle ilişkilerinde açılıma giderken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de Mısır Ticaret Odaları Federasyonu heyetiyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 20.01.2022
Mısırlı iş insanları TOBB'da temaslarda bulunacak

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) Başkanı İbrahim El Arabi ve beraberindeki iş insanları heyetiyle yarın TOBB'da bir araya gelecek. Toplantı, iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından önem taşıyor.

Hisarcıklıoğlu, 28 Eylül 2021'de El Arabi'nin daveti üzerine Kahire'yi ziyaret etmişti. El Arabi de TOBB'un daveti üzerine, beraberindeki iş insanları heyetiyle birlikte iade-i ziyarette bulunuyor.

"Mısır'da 2 milyar doların üzerinde Türk yatırımı var"

Rifat Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine, TOBB ve FEDCOC'un uzun süredir yakın çalıştığını belirterek, "FEDCOC ile ikili düzeyde ilişkilerimiz çok güçlü. Aynı şekilde İslam Odası, Türk-Arap Odası ve Türk-Afrika Odası'nda da birlikte çalışıyoruz." dedi.

Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde bu ülkeyle karşılıklı ticaretin geliştiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, Mısır'da 2 milyar doların üzerinde Türk yatırımı olduğunu bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Mısır'da faaliyet gösteren yaklaşık 200 Türk firmasının 68 bin civarında istihdam ürettiğine dikkati çekerek, "İlişkilerimizin iktisadi yönünü çok daha fazla geliştirebiliriz. Bu ziyaretin, karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını umuyoruz." diye konuştu.

Ticaret hacmi 5,8 milyar

TOBB'dan alınan bilgiye göre, 2021 yılının 11 ayında Mısır ile Türkiye'nin ticaret hacmi 5,8 milyar dolara yükseldi. 2020 yılının aynı döneminde 3,8 milyar olan ticaret hacminde yaklaşık yüzde 35 civarında artış gerçekleşti. 2020 yılının 11 aylık döneminde bu ülkeden gerçekleştirilen ithalat 1,5 milyar dolar olurken yapılan ihracat 2,7 milyar doları buldu. 2021 yılının aynı döneminde ise ithalat 1,9 milyar dolar, ihracat 3,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

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