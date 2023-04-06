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Kurumsal Haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı: İş dünyası olarak çalışmalarını önemsemekteyiz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama mesajında, "Basınımızın değerli kuruluşu Anadolu Ajansının çalışmalarını, iş dünyası olarak fazlasıyla önemsemekte ve değerli bulmaktayız." dedi.

Enes Duran  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı: İş dünyası olarak çalışmalarını önemsemekteyiz

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) çalışmalarını, iş dünyası olarak fazlasıyla önemsediklerini ve değerli bulduklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında, Türkiye'nin basın yayın alanındaki en önemli değerlerinden AA'nın 103'üncü yaşını kutladığını belirten Hisarcıklıoğlu, kuruluş tarihi, TBMM'nin açılışından bile eskiye dayanan AA'nın bir asrı aşan tecrübesiyle, ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru habere ulaştırmak için çalıştığına dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, AA'nın, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla "Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için kurulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün 139 farklı uyruktan 4 binden fazla çalışanıyla günlük ortalama 1000'den fazla haber, 4 binden fazla fotoğraf, 15 infografik, 357 video ve 54 multimedya yayınladığını öğrenmek hepimize gurur vermekte. Türk iş dünyası olarak tüccarlığın, sanayiciliğin, üreteniyle, alıcısıyla, duyurucusu, tüketicisiyle bir bütün olduğuna inanırız. Bu iş ikliminin en önemli aktörlerinden birisi de kuşkusuz basındır. Dünyadan en doğru ve hızlı bilgiyi alan iş dünyası yatırımlarını, ticaretini ona göre yönlendirir. Yaptığı işleri, yine basın aracılığıyla dünyaya tanıtır. Basının her kolu, ticaret ya da üretim alanının en yakın partnerlerindendir. O bakımdan basınımızın değerli kuruluşu Anadolu Ajansının çalışmalarını, iş dünyası olarak fazlasıyla önemsemekte ve değerli bulmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle kurumunuzun yeni yaşını, başta şahsınız olmak üzere, tüm çalışanların emekleri için teşekkür ederek kutlar, başarılarınızın devamını dilerim."




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