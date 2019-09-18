Euro
6.28
Dolar
5.69
BIST 100
101,172.70
Altın
1,502.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılıyor Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, açıklamalarda bulunuyor TEKNOFEST devam ediyor
logo
Türkiye

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu rahatsızlandı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir programa katılmak üzere geldiği Tokat'ın Erbaa ilçesinde rahatsızlandı.

Ekber Türkoğlu   | 18.09.2019
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu rahatsızlandı

Tokat

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir programa katılmak üzere geldiği Tokat'ın Erbaa ilçesinde rahatsızlandı.

Dün akşam ilçeye gelen Hisarcıklıoğlu, sabah saatlerinde kaldığı otelde gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlandı. Otele gelen doktor, Hisarcıklıoğlu'nu muayene ederek serum tedavisi uyguladı.

Oteldeki odasında dinlenen Hisarcıklıoğlu'nun programlarının iptal edildiği öğrenildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de sandıktan yine çözümsüzlük çıktı
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor
Türk Konseyi tarihi bir dönüm noktasında

Benzer haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu rahatsızlandı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu rahatsızlandı

Tokat domatesi ekmek kapıları oldu