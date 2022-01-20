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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde enflasyon aralıkta zirve yaptı

Avro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 5'e çıkarak verilerin toplandığı son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ata Ufuk Şeker   | 20.01.2022
Avro Bölgesi'nde enflasyon aralıkta zirve yaptı Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin aralık ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de kasım ayında yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 5,3'e ulaştı.

Avro Bölgesi'nde de kasımda yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 5 olarak belirlendi.

Böylece, Avro Bölgesi'nde aralık ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.

Avro Bölgesi'nde, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde ölçülmüştü.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 2,46 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 1,02 ile hizmetler, yüzde 0,78 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,71 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

Enflasyon, aralık ayında Almanya'da yüzde 5,7, Fransa'da yüzde 3,4, İspanya'da yüzde 6,6, İtalya'da yüzde 4,2, Hollanda'da yüzde 6,4, Belçika'da yüzde 6,6 , Polonya'da yüzde 8, Litvanya'da yüzde 10,7 ve Estonya'da yüzde 12 seviyesinde belirlendi.

Söz konusu enflasyon oranı 2020 yılının aralık ayında Almanya'da yüzde eksi 0,7, Fransa'da sıfır, İtalya'da yüzde eksi 0,3, İspanya'da yüzde eksi 0,6, Avro Bölgesi'nde yüzde eksi 0,3, AB'de yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

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