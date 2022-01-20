FİSKOBİRLİK 2021 yılında 7,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2021 yılında 7,5 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını bildirdi.
Giresun
Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, planlamaları ve çalışmaları sayesinde ihracatta önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.
Geçen yıl 7,5 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını bildiren Bayraktar, "Bugünkü kur üzerinden değerlendirdiğimizde 100 milyon lirayı aşan bir rakam. Bu rakamın 5,5 milyon dolarını fındık ihracatından, kalan 2 milyon dolarlık kısmını ise nihai mamul, yani sürülebilir krema ihracatından elde etmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.
Bayraktar, fındık ihracatı yapan firmalar sıralamasında Birliğin 21. basamakta yer aldığını ancak bunu yeterli görmediklerini belirterek, 2022'de ihracat rakamlarını katlayarak artırmayı hedeflediklerini, planlama ve çalışmalarını bu doğrultuda yaptıklarını vurguladı.
Nihai mamul ihracatında büyümeyi amaçladıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
"Nihai mamul üretimi ve ihracatı bizim için büyük önem arz ediyor ancak üretim ve pazarlama faaliyetlerinde ayağımızı yere sağlam basarak ilerliyoruz. Bu kontrollü ilerleyişimiz sayesinde artan girdi maliyetlerine rağmen üretim ve pazarlama çalışmalarımızda şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Bunun yanı sıra ihracat faaliyetlerimizde de nihai mamul satışı bizler için büyük önem arz ediyor."
Lütfi Bayraktar, Türkiye için çok önemli bir ihracat kalemi olan fındığı kabuğundan ayırıp natürel veya kavrulmuş olarak satmak yerine işleyerek katma değerli ürünler haline getirerek ihraç etmenin ülke ve üreticilere daha fazla kazanç getireceğine işaret etti.
Global pazarda nihai mamul üretimi ve pazarlamasında markalaşmanın önemine dikkati çeken Bayraktar, şunları ifade etti:
"Biz FİSKOBİRLİK gibi dünya fındık piyasasında hemen hemen herkesin tanıdığı ve saygı duyduğu bir markaya sahibiz. Bu, çok büyük bir avantaj ancak bunu daha ileriye taşımak için devletimizin ve ilgili bakanlıklarımızın da teşvik ve destekleri artırması gerek. Eğer bu sağlanabilirse dünyada fındık gibi katma değerli fındık mamulleri denildiğinde de akla ilk Türk markaları gelecektir. Bu sayede hem ihracat rakamları katlanacak hem de ülkemize önemli bir katma değer sağlayacaktır."
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