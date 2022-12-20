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Ekonomi

Mısır Meclisi, Süveyş Kanalı İdaresi'ne ilişkin yasa tasarısını prensipte onayladı

Mısır Meclisinin Süveyş Kanalı'nın varlıklarının satışına ve kiralanmasına izin veren "tartışmalı yasa tasarısını" prensipte onayladığı belirtildi.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah, Halime Afra Aksoy   | 20.12.2022
Mısır Meclisi, Süveyş Kanalı İdaresi'ne ilişkin yasa tasarısını prensipte onayladı

Kahire

Mısır Temsilciler Meclisindeki Ortak Komitenin yazılı açıklamasına göre yasa tasarısı, Süveyş Kanalı İdaresi'ne ait bir fon oluşturulmasını ve bu fonun, Kanal İdaresi'nin elde ettiği gelire katkı sunmasını ve yatırımlarında sürdürülebilir kalkınma sağlanmasını amaçlıyor.

Bir süredir Mısır kamuoyunda tartışmalara yol açan söz konusu yasa tasarısı, Meclis tarafından prensipte onaylandı.

Tasarının yasalaşması durumunda Kanal İdaresi'ne, "kurumun sabit ve taşınabilir mallarını satma, satın alma, kiralama, işletme ve bunlardan kurumun geleceği için yararlanmaya izin verilmesi" öngörülüyor.

Mısır yerel medyasında ise Parlamento İşleri Bakanı Müsteşar Ala Fuad'ın "kurulması planlanan fonun kanalı satmayacağını vurgulayarak, onu geliştirerek gelir elde edeceği ve bunu da kanal için harcayacağı" şeklindeki açıklamalarına yer verildi.

Söz konusu yasaya, devlet dışından yerel veya yabancı ortakların Kanal İdaresi'nin mülkiyetine dahil olma olasılığı nedeniyle itiraz ediliyor. Buna karşın hükümet, yasanın, Kanal İdaresi'nin "sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkıda bulunma kapasitesini artıracağını" savunuyor.

Süveyş Kanalı İdaresi'nin, mevcut ekonomik koşullar ve uluslararası ticaretin önündeki engeller gölgesinde, doğu ile batı arasındaki deniz seyrüseferi için en kısa rota olan rolünü geliştirmek adına kanalın gelirlerinden en iyi şekilde yararlanmayı hedeflediği belirtiliyor.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, dün yaptığı açıklamada kanalın gelirlerinin, 2022-2023 mali yılında 8 milyar dolara çıkmasını öngördüğünü söyledi.

Süveyş Kanalı, 2021-2022 mali yılında bir önceki mali yıla göre yüzde 21 artışla 7 milyar dolar gelir elde etmişti.

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