Dolar
43.27
Euro
50.29
Altın
4,666.31
ETH/USDT
3,226.60
BTC/USDT
93,058.00
BIST 100
12,745.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı

İngiliz uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, dünyadaki milyarderlerin toplam servetinin geçen yıl 2024'e göre yüzde 16 artarak 18,3 trilyon dolara ulaştığını bildirdi.

Nuran Erkul Kaya, Bahattin Gönültaş  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı

Davos

 Oxfam tarafından hazırlanan "Zenginlerin Hükümranlığına Direniş, Özgürlüğü Milyarderlerin Gücünden Korumak (Resisting the Rule of the Rich- Protecting Freedom From Billionaire Power)" başlıklı raporunun sonuçları, İsviçre'nin Davos kentinde bugün başlayan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yıllık toplantısında açıklandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dünyadaki milyarderlerin sayısının arttığını ve servetlerinin giderek büyüdüğünü ortaya koyan rapora göre, geçen yıl aralarında Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison ve Mark Zuckerberg'in de bulunduğu dünyadaki yaklaşık 3 bin milyarderin toplam serveti 2,5 trilyon dolar (yüzde 16) artarak 18,3 trilyon dolara ulaşırken servetlerdeki reel artış 2020'den bu yana yüzde 81 olarak gerçekleşti.

Geçen sene milyarderlerin serveti önceki yılların ortalamasından üç kat hızlı arttı. Dünyadaki en zengin 12 kişinin şu anda 4 milyarı aşkın insandan daha fazla parası bulunuyor.

Servet artışına karşın dünya nüfusunun dörtte biri düzenli olarak yeterli gıdaya erişemiyor ve küresel nüfusun neredeyse yarısı yoksulluk içinde yaşıyor. Geçen yıl milyarderlerin küresel servetinde yaşanan artışa denk gelen 2,5 trilyon dolarlık rakam, aşırı yoksulluğu 26 kez ortadan kaldırmaya yetiyor.

Elon Musk, ortalama bir insanın yıllık kazancını dört saniyede elde ediyor

Rapora göre, net serveti 500 milyar doları geçen ilk kişi olan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ortalama bir insanın yıllık kazancını dört saniyede elde ediyor.

Milyarderlerin ekonomik gücünün açıkça siyasi güce dönüşmesinden endişe edilirken ABD'de 100 milyarder aile son başkanlık seçim kampanyasına 2,6 milyar dolarlık rekor yatırım yaptı.

Bir milyarderin siyasi bir göreve gelme olasılığının sıradan bir vatandaşa göre 4 bin kat daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Dünyada süper zenginlerin servetlerini ve güçlerini korumalarını kolaylaştıran bir eğilim yaşanıyor. Küresel eşitsizliğin azaltılması için süper zenginlere vergi uygulanması gerekiyor.

"Zenginlere servet vergisi uygulansın" çağrısı

Oxfam'ın, Forbes'in milyarderlerin servetine ilişkin tahminlerini Dünya Bankası ve UBS Dünya Servet Raporu'nun verileriyle birleştirdiği raporda, zenginlere uygulanacak servet vergisinin gelir eşitsizliğini hafifleteceği tahmin edildi.

Oxfam, raporun Davos'ta bir araya gelen küresel liderler için ekonomik adaletsizliğin ulaştığı boyutlara ilişkin önemli bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşıma ilişkin gözaltı sayısı 6'ya çıktı
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesinin açılışını yapacak
Ormanlar için bu yıl 118 milyon fidan üretilecek, yangınla mücadele filosu büyütülecek
FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nın üzerinden 12 yıl geçti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı

Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos zirvesi "Diyalog Ruhu" temasıyla başladı

Davos'ta bu yıl liderler "diyalog ruhu" arayacak

"Jeoekonomik çatışma" dünyadaki en büyük risklerin zirvesine yerleşti

"Jeoekonomik çatışma" dünyadaki en büyük risklerin zirvesine yerleşti
İsrail'in yardım kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları Filistinlilerin hayatta kalmasını zorlaştıracak

İsrail'in yardım kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları Filistinlilerin hayatta kalmasını zorlaştıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet