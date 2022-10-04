Dolar
18.57
Euro
18.54
Altın
1,725.70
ETH/USDT
1,356.60
BTC/USDT
20,297.00
BIST 100
3,458.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Migros Ticaret AŞ'den elektrikli araçlara şarj hizmeti sunacak şirket kurma kararı

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 04.10.2022
Migros Ticaret AŞ'den elektrikli araçlara şarj hizmeti sunacak şirket kurma kararı

İstanbul

Migros Ticaret AŞ tarafından, şirketin faaliyet gösterdiği lokasyonlarda elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla, yeni bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği bildirildi.

Migros Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Migros Ticaret AŞ'nin faaliyet gösterdiği lokasyonlarda elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla, yeni bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hizmetlerin verilebilmesi için alınması gereken yasal izinler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dahil gerekli başvuruların yapılacağı aktarılarak "Yeni şirket Migros Ticaret AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak olup nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 4 milyon 500 bin TL olacaktır." ifadesi kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Onur Şener cinayetine adı karışan iş müfettişleri görevden uzaklaştırıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Kovid-19'a yakalandığını açıkladı
Siirt'in Daltepe ve Kalkancık köylerinde PKK'lı teröristlerin katlettiği 37 kişi anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumlara yardımda dünyada 1 numarayız
Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu

Benzer haberler

Migros Ticaret AŞ'den elektrikli araçlara şarj hizmeti sunacak şirket kurma kararı

Migros Ticaret AŞ'den elektrikli araçlara şarj hizmeti sunacak şirket kurma kararı

Antalya'da elektrikli araçlar için güneş enerjili otopark "Solar Carport" geliştirildi

Çin, elektrikli araçlar için vergi muafiyetini bir yıl daha uzattı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet