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Ekonomi

Mevsimlik tarım işçileri için 25 milyon lira kaynak ayrıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla 25 milyon lira bütçe ayrıldı.

Orhan Onur Gemici, Sefa Bilgitekin  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Mevsimlik tarım işçileri için 25 milyon lira kaynak ayrıldı

Ankara

AA muhabirinin, 2025 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 2025 yılı Merkezi Yönetim bütçesinden 555 milyon 400 bin lira kaynak aktarıldı.

Bakanlığın, 81 ilde uygulayacağı mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesine yönelik projesine 25 milyon lira bütçe ayrıldı.

Ayrıca uluslararası projelerle hem mevsimlik tarım işçileri ile ailelerine yönelik geçici barınma alanlarının yapılması ve iyileştirilmesi gerçekleştirilecek hem de hedef kitlenin sağlık, eğitim, güvenlik, sosyal hizmetler gibi diğer kamu hizmetlerine erişimlerine katkılar sunulacak.

Çeşitli birimlerdeki muhtelif işlere 62 milyon lira, bilgi sistemlerinin yenilenmesine 70 milyon lira ve insan kaynakları operasyonel programına destek için de 100 bin lira aktarıldı.

Yatırım programında, Bakanlığın geçmiş yıllarda başlattığı ve devam eden projelerine de kaynak ayrıldı.

Bu kapsamda, 2018'de başlayan ve bu yıl tamamlanması planlanan mesleki beceri envanteri projesine 2 milyon lira tahsis edildi.

2023'te başlatılan ve 2026'da tamamlanması hedeflenen İŞKUR istatistik sistemi için 50 milyon lira aktarıldı.

Bakanlığın devam eden projelerinden rehberlik ve teftiş faaliyetlerinin dijital dönüşümü projesine ise 26 milyon lira kaynak ayrıldı.

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