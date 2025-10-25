Dolar
Ekonomi

Mermer tozundan binaların dış cephe kaplamasında kullanılacak malzeme geliştirildi

Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) yürütülen çalışmada mermer tozundan binaların dış cephe kaplamasında kullanılacak hafif ve dayanıklı malzeme elde edildi.

Arif Yavuz, Mustafa Bayer  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Mermer tozundan binaların dış cephe kaplamasında kullanılacak malzeme geliştirildi Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

AKÜ Mühendislik Fakültesi Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA muhabirine, üniversite bünyesindeki Ar-Ge çalışması kapsamında geliştirdikleri dış cephe materyalinin, geri dönüşümden elde edilen mermer tozu ile beyaz çimento ve polimer katkılarla üretildiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Amaçlarının mermer sektöründe ortaya çıkan mermer tozunu, geri dönüşümü yapılarak sürdürülebilir üretime kazandırmak olduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti:

"İki yıldır üzerinde çalıştığımız bu ürün yoğunluğu azaltılmış, oldukça hafif bir cephe kaplama materyalidir. Doğal bir görünümü vardır. Rekabet edebilirlik açısından da oldukça düşük maliyetli bir malzemedir. Her yıl milyonlarca ton mermer tozu atığı ortaya çıkıyor. Bu atıklar çevresel olarak problemler oluşturuyor. Bu atıkların değerlendirilmesi konusunda yapılan bu çalışma, özellikle hem yerli üretim hem de ihracat açısından önem taşımaktadır."

"Yeşil üretim konusunda bu önemli bir proje olacaktır"

Suni mermerin hafif ve doğal görünümlü olması dolayısıyla sürdürülebilir üretim açısından Türkiye için önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Demir, "Bu tamamen geri dönüşüm ürünüdür. Mermer kesilirken ortaya çıkan toz atıklardır. Bunlar 100-200 mikron arasında çok ince çimento tanesi inceliğinde atıklardır. Bunlar da hiçbir şekilde değerlendirilmiyor. Ar-Ge çalışmamız, sürdürülebilir üretim, geri dönüşüm ve yeşil üretim konusunda bu önemli bir proje olacaktır." diye konuştu.

"Talep olması durumunda sektör temsilcileriyle değerlendirebiliriz"

Demir, donma ve çözülme gibi mekanik etkilere karşı da dayanımının yeterli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bundan sonra Afyonkarahisar'daki milyonlarca ton çevresel mermer atığı, dış cephe kaplama malzemesinin ham maddesidir. 1 ton mermer atığından 3 ton suni mermer üretimi yapabiliriz. Özel sektör işbirliğiyle bunun seri üretime geçilerek ülke ekonomisine kazandırılmasını düşünüyoruz. Ürünümüz henüz çok yeni. Talep olması durumunda sektör temsilcileriyle değerlendirebiliriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
