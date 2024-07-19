Dolar
33.05
Euro
35.99
Altın
2,406.78
ETH/USDT
3,402.10
BTC/USDT
63,991.00
BIST 100
11,170.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bilgisayar sistemlerindeki küresel iletişim kesintisi nedeniyle Almanya'daki Havalimanlarında hava trafiği aksadı - VTR Bilgisayar sistemlerindeki küresel iletişim kesintisi nedeniyle Amsterdam Havalimanında hava trafiği aksadı - VTR
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 153,8 milyar dolarla rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artışla 153 milyar 796 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Mahmut Çil  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 153,8 milyar dolarla rekor kırdı

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 12 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 614 milyon dolar artışla 94 milyar 345 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Temmuz'da 89 milyar 731 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 734 milyon dolar artışla 58 milyar 717 milyon dolardan, 59 milyar 451 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolardan, 153 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, swap hariç net rezervlerin son 4,5 yılın zirvesinde olduğunu bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten Merkez Bankası rezervlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde." ifadelerini kullandı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
21.06.202459.12788.495147.622
28.06.202458.07784.833142.910
05.07.202458.71789.731148.448
12.07.202459.45194.345153.796
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıldız Sarayı'nın yeniden ihyasıyla İstanbulumuzun cazibesi daha da artacak
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi
Bakırköy'de alt geçide çarpan tır devrildi
Polat çiftine yönelik hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı

Benzer haberler

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 153,8 milyar dolarla rekor kırdı

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 153,8 milyar dolarla rekor kırdı

Türkiye'nin mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayınlandı

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda 142,9 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku mayısta arttı

Kısa vadeli dış borç stoku mayısta arttı
TCMB'den Türk lirası mevduatı destekleyecek adım

TCMB'den Türk lirası mevduatı destekleyecek adım
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta yükseldi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet