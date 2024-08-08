Dolar
33.48
Euro
36.47
Altın
2,411.29
ETH/USDT
2,466.50
BTC/USDT
57,751.00
BIST 100
10,111.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuşuyor
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 150,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artışla 150 milyar 386 milyon dolara çıktı.

Mahmut Çil  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 150,4 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 584 milyon dolar artışla 92 milyar 491 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Temmuz'da 91 milyar 907 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 791 milyon dolar artışla 56 milyar 104 milyon dolardan, 57 milyar 895 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artarak 148 milyar 11 milyon dolardan, 150 milyar 386 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
21.06.202459.12788.495147.622
28.06.202458.07784.833142.910
12.07.202459.45194.345153.796
19.07.202459.21494.695153.910
26.07.202456.10491.907148.011
02.08.202457.89592.491150.386
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Astsubay Çavuş Alp'in ailesine başsağlığı mesajı
"Sokak röportajları" RTÜK'ün takibinde
Çocukların dijital oyun platformlarına kolay ulaşımı riskleri de beraberinde getiriyor
İstanbul 2 No'lu Barosu, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek için imza kampanyası başlattı
Manisa'da Spil Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 150,4 milyar dolar oldu

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon tahmininde değişiklik yok

Türk lirası reel anlamda Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyede

Türk lirası reel anlamda Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyede
Merkez bankaları temmuz ayını hareketli geçirdi

Merkez bankaları temmuz ayını hareketli geçirdi
TCMB'nin ek TL depo alım ihalesine 21 milyar 64 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin ek TL depo alım ihalesine 21 milyar 64 milyon liralık teklif geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet