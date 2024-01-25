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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 138,1 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 708 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolara geriledi.

Serhat Tutak  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Merkez Bankası rezervleri 138,1 milyar dolara geriledi

İstanbul

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 19 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 624 milyon dolar azalışla 90 milyar 366 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 12 Ocak'ta 91 milyar 990 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 85 milyon dolar azalışla 47 milyar 810 milyon dolardan 47 milyar 725 milyon dolara düştü.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 708 milyon dolar azalışla 139 milyar 799 milyon dolardan 138 milyar 91 milyon dolara geriledi.

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