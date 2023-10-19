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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 124,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 13 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 615 milyon dolar artarak 124 milyar 498 milyon dolara yükseldi.

Muhammed Said Tanıl  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Merkez Bankası rezervleri 124,5 milyar dolara yükseldi

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 13 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 155 milyon dolar artışla 83 milyar 307 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervler, 6 Ekim'de 83 milyar 152 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 460 milyon dolar artarak 39 milyar 731 milyon dolardan 41 milyar 191 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 615 milyon dolar artışla 122 milyar 883 milyon dolardan 124 milyar 498 milyon dolara çıktı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 13 Ekim ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 26 milyar 40 milyon dolar olurken, bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu da kaydetmişti.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
06.10.202339.73183.152122.883
13.10.202341.19183.307124.498
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