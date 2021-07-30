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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 440 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 19 Temmuz itibarıyla 448 milyon dolar azalarak 104 milyar 440 milyon dolara geriledi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 30.07.2021
Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 440 milyon dolar oldu

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 218 milyon dolar azalışla 62 milyar 662 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Temmuz'da 62 milyar 880 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 229 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 8 milyon dolardan 41 milyar 778 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 448 milyon dolar azalarak 104 milyar 888 milyon dolardan 104 milyar 440 milyon dolara geriledi.

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