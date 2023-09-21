Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı
İstanbul
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.
TCMB açıklamasında, "Ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılarla vergi düzenlemelerinin enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonda düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir." denildi.
Açıklamada, "TL varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlaması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır." vurgusu yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.