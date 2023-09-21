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Ekonomi

Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı

Muhammed Said Tanıl  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı

İstanbul

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

TCMB açıklamasında, "Ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılarla vergi düzenlemelerinin enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonda düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir." denildi.

Açıklamada,  "TL varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlaması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır." vurgusu yapıldı.

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