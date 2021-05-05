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Ekonomi

Merkez Bankası Mayıs ayı Beklenti Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi beklentisi yüzde 13,81 oldu.

Murat Aslan   | 05.05.2021
Merkez Bankası Mayıs ayı Beklenti Anketi yayımlandı

İstanbul

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 61 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 1,05 olan mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,27'ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 13,81 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 11,26'dan 11,81'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,55'ten 9,99'a yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,57'den 8,71'e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,95 oldu.

Bir önceki anket döneminde 25,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,4 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 24 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 19

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 4,3'le değişmezken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,2'den 4,1'e indi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 19'da sabit kaldı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.

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