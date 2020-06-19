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Ekonomi

Merkez Bankası Haziran Ayı Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,54'e yükseldi.

Murat Birinci   | 19.06.2020
Merkez Bankası Haziran Ayı Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,54'e yükseldi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Haziran ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,50 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,38'den yüzde 9,54'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,20'den yüzde 9,03'e gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,30'dan yüzde 8,38'e çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,0180'den 6,9922'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 7,2204'ten 7,2208'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 7,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 11,6 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 16,8 milyar dolardan 17,3 milyar dolara çıktı.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 8 oldu

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 ve 2021 yılları büyüme beklentileri bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde eksi 1,3 ve yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde yüzde 8,28'den yüzde 7,76'ya düştü.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 7,59 olarak kayıtlara geçti.

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