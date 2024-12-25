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Ekonomi

MASAK, nakit yatırılması ve çekimi sırasında belge istenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
MASAK, nakit yatırılması ve çekimi sırasında belge istenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi

Ankara

MASAK, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaların titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir."

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