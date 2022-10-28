Marentech Expo'da 9 farklı ülkenin temiz enerji firmaları Türkiye'den firmalarla bir araya geldi
Marentech Expo kapsamında "CleanMeet – Temiz Enerji Buluşmaları" teması ile gerçekleştirilen iş görüşmelerinde, 9 farklı ülkenin temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaları ile Türkiye'den firmalar arasında 65 iş görüşmesi gerçekleştirildi.
İzmir
BEST For Energy projesi yönetiminden yapılan açıklamaya göre, İzmir Kalkınma Ajansı ve Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) tarafından yürütülen BEST For Energy Projesi kapsamında düzenlenecek dört "temiz buluşma" etkinliğinden üçüncüsü, Marentech Expo’da İzmir’de gerçekleştirildi.
Bu kapsamda İzmir ve çevresinde temiz enerji sektörüne ekipman üreten ve hizmet sağlayan 20 firma, Azerbaycan, Danimarka, Yunanistan, Norveç, Kazakistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kore ve Ukrayna ülkelerinden muhataplarıyla toplam 65 adet iş görüşmesi gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri ile yeni uluslararası iş bağlantılarının temeli atıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda faaliyet gösteren İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Çelik, deniz üstü enerji teknolojileri pazarının dünyada hızla geliştiğini, Türkiye’nin de başta İzmir olmak üzere gelişen bu pazarda yerini almasının sektörün gelişimi açısından önemli olduğunu kaydetti.
İzmir olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın sektörün uluslararası tedarik zincirine entegrasyonunu hızlandıracağını ifade eden Çelik, "Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ortaklığında yürüttüğümüz BEST For Energy Projesi kapsamında düzenlenen B2B etkinliklerinin üçüncüsünün Marentech Expo kapsamında düzenlenmesi de bu entegrasyona katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı da, 85’e ulaşan kurumsal üyelerinin bir çoğunun Marentech Expo’ya katıldığını, üyelerinin sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gelişmekte olan deniz üstü enerji teknolojileri konusunda mevcut üretim yeteneklerini deniz üstü enerji teknolojileri konusunda da kullanmak için gerekli adımları atmaya başladığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.