Euro
7.32
Dolar
6.70
BIST 100
89,085.13
Altın
1,589.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

MAPA İnşaat'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira destek

MAPA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira destek vereceklerini bildirdi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 01.04.2020
MAPA İnşaat'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira destek

Istanbul

 MAPA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışlayarak destek vereceklerini bildirdi. 

Günal yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na MAPA İnşaat olarak 10 milyon TL bağışlayarak destek vereceklerini belirtti. 

Mehmet Nazif Günal, bu zor dönemin birlik ve beraberlik içinde atlatılacağına inandıklarını kaydetti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bloomberg: Çin, koronavirüs salgınının boyutlarını örtbas etti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini aştı
BM'den 'koronavirüs nedeniyle Arap coğrafyasında 8 milyondan fazla kişinin yoksullaşabileceği' uyarısı
Kovid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefat etti

Benzer haberler

MAPA İnşaat'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira destek

MAPA İnşaat'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira destek