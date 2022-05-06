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Ekonomi

Malatya'dan nisanda 32,5 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı

Malatya'da nisan ayında gerçekleştirilen 6 bin 293 ton kuru kayısı ihracatından 32 milyon 535 bin dolar elde edildi.

Orhan Yoldaş   | 06.05.2022
Malatya'dan nisanda 32,5 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Malatya

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, düzenlediği basın toplantısında, nisan ayı kuru kayısı ihracatının beklenen doğrultuda gerçekleştiğini söyledi.

Bu süreçte bir taraftan ihracat miktarını koruduklarını, bir yandan da elde edilen dövizi artırdıklarını dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"İhracat gelirlerindeki artış hem ülke ekonomisini hem de Malatya'yı sevindiriyor. Bu yılın nisan ayında 6 bin 293 ton kuru kayısı ihracatından 32 milyon 535 bin dolar gelir elde ettik. Ukrayna-Rusya Savaşı başladığından bu yana bizde de endişe ve kaygı söz konusuydu. Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ve savaş gerginliğine rağmen kuru kayısı ihracatımız devam ediyor. Elde ettiğimiz rakamlar sevindirici. Mayıs ayında da ihracat rakımlarını koruyarak, elde edilen geliri artırmak istiyoruz."

Kayısıda ihracat sezonunun 1 Ağustos 2021'de başladığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"100 bin ton ihracat, 500 milyon dolar gelir hedefimiz vardı. Sezonun 9 ayında 71 bin 146 ton kuru kayısı ihracatı yaparak 320 milyon 459 bin dolar gelir elde ettik. Sezonun bitmesine henüz 3 ay var. İhracat hedefimizi yakalamak için mücadele edeceğiz."

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