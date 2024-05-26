Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,808.90
BTC/USDT
69,019.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da ‘’Türkiye-Belçika İşgücü Anlaşması'nın 60. Yıl Dönümü Programı’’nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Malatya'da tescilli "dalbastı" kirazında bu sezon 800 ton rekolte bekleniyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üretilen ve kendisine özgü tadıyla bilinen coğrafi işaret tescilli "dalbastı" kirazında bu sezon 800 ton rekolte bekleniyor.

Volkan Kaşik  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Malatya'da tescilli "dalbastı" kirazında bu sezon 800 ton rekolte bekleniyor Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya

Avrupa Birliği (AB) coğrafi tescilli Malatya kayısısından sonra kentin önemli gelir kaynaklarından ve ihracat ürünlerinden "dalbastı" kirazı, özgün tadı ve aromasıyla öne çıkıyor.

Yurt içi pazarının yanı sıra yurt dışından da talep gören kirazda bu sezon üreticiler, yüksek kalite bekliyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, ilçelerine özel "dalbastı" kirazında hasat için çiftçilerin hazırlıklara başladığını söyledi.

2017'de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldıkları kirazın hasadının yaklaşık 15 gün sonra başlayacağını anlatan Solmaz, bu yıl istedikleri kalitede ürün almayı hedeflediklerini ifade etti.

Solmaz, ilçelerinde üretilen kirazın aromasıyla ön plana çıktığını belirterek, "Bu yıl kalibresi yüksek ürünler olacak. Kirazlarımızın yamaç arazilerde yetiştiği ve gece ile gündüz arasındaki ısı farkından dolayı aroması çok zengin. Bundan dolayı Türkiye'nin her tarafında Malatya'nın Yeşilyurt dalbastı kirazı aranmaktadır. Bunu yanı sıra kirazımız, Avrupa'dan da talep görüyor." dedi.

Geçen yıl deprem nedeniyle ihracata ürün gönderemediklerini anlatan Solmaz, bunun üreticileri üzdüğünü ancak bu sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.

"800 tona yakın rekolte bekliyoruz"

Solmaz, yıllık kiraz üretimlerinin 800 ile 1200 ton arasında değiştiğini belirterek, "Bu yıl 800 tona yakın rekolte bekliyoruz. Kirazımız İngiltere, Almanya, Hollanda, Rusya gibi ülkelerden talep görüyor." diye konuştu.

İlçelerinin depremde büyük hasar aldığını anımsatan Solmaz, "Kirazımız hak ettiği değeri bulursa gerçekten çiftçilerimize umut olur. Büyük ihracatçımız ürünümüzü alırsa çiftçilerimiz depremden gördüğü mağduriyeti nispeten biraz hafifleterek mutlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

Solmaz, işçilik maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, bu konuda üreticilerin mağduriyet yaşadığını sözlerine ekledi.

"Güzel bir sezon bekliyoruz"

İlçede yaklaşık 30 yıldır kiraz üretimi yapan Ufuk Topaloğlu da tescilli "dalbastı" kirazının kızarmaya, rengini almaya başladığını söyledi.

Güzel bir sezon beklediklerini dile getiren Topaloğlu, "Tek sıkıntımız işçilik. Depremden sonra işçi bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Depremin yaralarını sarmak için güzel bir sezon bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Via Carpathia Otoyol Projesi'nde işbirliğine hazır
TCG Kınalıada'dan Bangkok'ta liman ziyareti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Öğrencilerin kampüslerde ortaya koyduğu tavır, umutları diri tutmamıza vesile oluyor
Mersin ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Gazze için İstanbul'da pedal çevirdi

Benzer haberler

Malatya'da tescilli "dalbastı" kirazında bu sezon 800 ton rekolte bekleniyor

Malatya'da tescilli "dalbastı" kirazında bu sezon 800 ton rekolte bekleniyor

Belediye Başkanı down sendromlu küs iki arkadaşı barıştırdı

Depremzede çocuklar Datça'da ağırlanıyor

Kayısı çekirdeği kabuğundan biyoplastik üretildi

Kayısı çekirdeği kabuğundan biyoplastik üretildi
Malatya'da depremlerde 31 kişinin öldüğü 2 binada "kötü malzeme" kullanıldığı belirlendi

Malatya'da depremlerde 31 kişinin öldüğü 2 binada "kötü malzeme" kullanıldığı belirlendi
Malatya'da üniversite öğrencileri İsrail’in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Malatya'da üniversite öğrencileri İsrail’in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet