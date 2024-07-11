Madencilik ve enerji derneklerinden AA Enerji Terminali için tebrik mesajları
Türkiye'de faaliyet gösteren madencilik, enerji ve hidrojen dernekleri, Anadolu Ajansı (AA) Enerji Terminali'nin Türkçe içeriklerle de yayına başlaması dolayısıyla tebrik mesajlarını iletti.
Ankara
"Değişen Dünyanın Habercisi" vizyonuyla küresel gelişmeleri kayıt altına alan AA, İngilizce yayın yapan Enerji Terminali'ni Türkçe içeriklerle de takipçilerinin ilgisine sundu.
Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, Anadolu Ajansının, madencilik konusunda uzmanlaşmış muhabir kadrosuyla yaptığı tarafsız ve nitelikli haberlerin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.
Yılmaz, madencilik sektörünün önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"AA Enerji Terminali’nde madencilik haberlerinin ayrı bir kategori altında sunulması bize sektörümüze hak ettiği değerin verildiğini hissettiriyor. Madencilik sektörü, sanayinin ham madde ihtiyacını karşılaması, cari açığı azaltıcı etkisi, toplumsal kalkınma ve istihdama katkısı ile bu özel ilgiyi sonuna kadar hak ediyor. Madencilik sektörünü yeni keşiflerle, en iyi uygulamalara sahip işletmelerle ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına sağladığı katkıyla kamuoyunun gündemine taşıyan Anadolu Ajansını derneğimiz ve sektörümüz adına tebrik ediyor, bu çalışmanın diğer medya kuruluşlarına da örnek teşkil etmesini diliyorum."
🖥️ Anadolu Ajansı Enerji Terminali Türkçe yayın hayatına başladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 9, 2024
🌍 Enerji Terminali, enerjiyi küresel ve bölgesel işbirliğinin dayanağı olarak gören Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarını anlık olarak kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyor
📊 Analiz, rapor ve röportajlarla enerji… pic.twitter.com/piw32JbYg7
Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay da dernek olarak AA'nın enerjide uzman ekibinin haber ve içeriklerine katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Enerji haberlerinde çok yönlü, çok uluslu bakış açısı ile sektörün en önemli yardımcısı AA Enerji haberleri." değerlendirmesinde bulundu.
Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek ise enerji alanında uzman muhabirleri ile AA'ya güvenin daha da arttığını vurgulayarak, "Tebrikler Anadolu Ajansı. Bu oluşumdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yenilenebilir enerjide ülkemizde ve dünyada gelişen tüm haberleri Anadolu Ajansından alıyoruz. Global Enerji Derneği olarak, bu önemli adım için AA'yı yürekten tebrik ediyoruz. Dernek olarak bu platforma katkı sunmaktan gurur duyacağız. Birlikte enerji sektöründe daha aydınlık bir geleceğe doğru." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.