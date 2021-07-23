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Ekonomi

Lübnan'daki eczaneler ilaçların tükenmesi nedeniyle 'zorunlu kapanma' kararı aldı

Lübnan'daki eczanelerin çoğunda ilaçların tamamen tükenmesi nedeniyle bu sabahtan itibaren "zorunlu kapanma" kararı alındığı bildirildi.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 23.07.2021
Lübnan'daki eczaneler ilaçların tükenmesi nedeniyle 'zorunlu kapanma' kararı aldı Fotoğraf: Hussam Shbaro/AA

Beyrut

Eczane Sahipleri Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan ilaç sıkıntısı yüzünden bu sabahtan itibaren eczanelerin kapanma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eczane sahipleri, krizin başından bu yana hastalara ilaç temini konusunda ellerinden geleni yaptı ancak eczanelerin büyük bir kısmında ilaçlar tümüyle tükenme aşamasına geldi. Bu üzücü duruma karşılık Sağlık Bakanlığı, İthalatçılar Sendikasıyla ilaçların eczanelere teslim edilmesi yönünde anlaşma yapana kadar zorunlu kapanma kararı aldık."

Ekonomik krizdeki Lübnan'da dağıtım şirketlerinden yeterli miktarda ilaç temin edemeyen eczaneler, bir süre önce greve gitmişti.

Lübnan İlaç İthalatçıları ve Ecza Depoları Sendikası, 4 Temmuz'da döviz likidite sorunu nedeniyle bir aydan uzun süredir ithalata ara verilmesi neticesinde ilaç stoklarının tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, 5 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda ilaç sektörüyle ilgili bankalardan gelecek kredi ve faturaların ödemesini yapacaklarını duyurmuştu.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada büyük değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Mezhepsel siyasi gruplar, yaklaşık bir yıldan beri istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.

İlaç, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerini bir yılı aşkın süredir sübvanse eden Merkez Bankasının rezervleri de günden güne eriyor.

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