İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri'ndeki bir köprüyü daha vurdu
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri üzerindeki bir köprüyü daha hedef alarak yerle bir ettiği belirtildi.
Beyrut
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, gece boyunca ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeye saldırılarını sürdürdü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail ordusu, sabah saatlerinde Nebatiye vilayetinde bulunan Kakaiyya Köprüsü'nü şiddetli hava saldırılarıyla hedef alarak yerle bir etti.
İsrail ordusu daha önce de köprünün çevresini hedef almıştı.
İsrail dün de Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne hava saldırısı düzenlemişti.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı el-Haniyye beldesini topçu atışlarıyla hedef aldı.
İsrail saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin Mercayun ilçesine bağlı Mecdel es-Silm beldesinde de İsrail ordusunun bir motosikleti hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sur kentinin doğusundaki Tebnin beldesini hedef alan İsrail saldırısında, beldedeki evler ve ticari işletmelerde ciddi hasar meydana geldi.
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye yönelik saldırılarını sürdürürken, Hizbullah da bölgedeki İsrail birlikleri ve İsrail'in kuzeyindeki bölgeleri roketlerle hedef alıyor.
Hizbullah saldırısında öldüğü duyurulan çiftçinin, İsrail ordusunca öldürüldüğü ortaya çıktı
İsrail'in kuzeyinde Hizbullah saldırısı sırasında yaşamını yitirdiği söylenen çiftçinin, İsrail ordusunun topçu ateşiyle öldüğü ortaya çıktı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Misgav Am yerleşiminden Ofer Moskovitz'in (60) ailesine, Moskovitz'in ordunun topçu ateşiyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Haberde, İsrail ordusunun yürüttüğü askeri soruşturma sonucunda Moskovitz'in yanlışlıkla Lübnan'ın güneyi yerine Misgav Am yerleşimini hedef alan topçu ateşinde öldüğünün doğrulandığı aktarıldı.
İsrail basını, Misgav Am yerleşimine düzenlenen tanksavar füze saldırısında iki aracın isabet aldığını aktarmıştı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da doğrudan isabet alan araçta bir kişinin öldüğünü açıklamıştı.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın bölgeye roket saldırısı düzenlediği iddiasının ardından Moskovitz'in ordunun topçu ateşiyle ölmüş olabileceği ihtimalinin araştırıldığını duyurmuştu.
Ordu, yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını henüz kamuoyuna açıklamadı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1029 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 786 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.