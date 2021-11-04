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Ekonomi

Lübnan'da nüfusun yüzde 60'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam, ülkede nüfusun yüzde 60'ının yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirterek, ekonomik ve sosyal reformlar yapılmaması halinde işlerin daha da kötüye gideceği uyarısında bulundu.

Ali Semerci   | 04.11.2021
Lübnan'da nüfusun yüzde 60'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor Fotoğraf: Ahmed Said/AA

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Selam, Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenen "Lübnan: Ekonomik İyileşme Beklentileri" başlıklı konferansa telekonferans aracılığıyla katıldı.

Konferanstaki konuşmasında Selam, ekonomik ve finansal kriz, ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve 4 Ağustos 2020'de de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan'ın son iki yılda en kötü dönemini yaşadığını söyledi.

Lübnan'ın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2018'de yaklaşık 55 milyar dolar iken 2021'de 20,5 milyar dolara düştüğünü, kişi başına düşen gerçek GSYİH'de de yüzde 37,1 düşüş görüldüğünü ifade eden Selam, yüksek enflasyonla birlikte Lübnan lirasındaki değer kaybının sürdüğüne işaret etti.

Lübnan'da nüfusun yüzde 60'ının yoksulluk sınırının altında yaşadığını, yoksulluk ve işsizlik oranlarının da artmakta olduğunu söyleyen Selam, son verilere göre gençler arasındaki fakirlik oranının yüzde 40, işsizlik oranının da yüzde 35 olduğunu aktardı.

Bakan Selam, "Uluslararası toplumu yardım ve yatırım sağlamak için harekete geçirmenin öneminin farkındayız, ancak bu, hükümetin finansal, sosyal ve yönetişim reformlarını gerçekleştirmek için benimsediği mekanizmaya bağlı. Ekonomik ve sosyal reformlar yapılmaması halinde toparlanma ve yeniden yapılanma sürdürülebilir olamaz ve sosyal ve ekonomik durum kötüleşmeye devam eder." diye konuştu.

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