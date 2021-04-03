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Ekonomi

Lübnan Maliye Bakanı temel ürünlere verilen sübvansiyonun 2 ay içinde biteceği uyarısında bulundu

Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni, temel ürünlere verilen devlet sübvansiyonunun, rasyonalize edilmemesi durumunda 2 ay içinde sona ereceğini belirtti.

Abdelrahman Fathy Ramadan Mohamed,Gülşen Topçu   | 03.04.2021
Lübnan Maliye Bakanı temel ürünlere verilen sübvansiyonun 2 ay içinde biteceği uyarısında bulundu Fotoğraf: Ratib Al Safadi/AA

Beyrut

Uzun süredir siyasi ve ekonomik krizin yaşandığı Lübnan'da, Maliye Bakanı Vezni, devlet sübvansiyonlarıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Vezni, sübvansiyonların rasyonalize edilmemesi durumunda, Merkez Bankasında bunun için ayrılan rezervin 2 ay içinde tükeneceğini söyledi.

Bakan Vezni, Merkez Bankasında kalan rezervin 15,8 milyar dolar olduğunu kaydetti ancak buna ilişkin ayrıntı vermedi.

Lübnan Merkez Bankası, döviz rezervlerini kullanarak buğday, un, mazot ve bazı gıda maddelerini sübvanse ediyor.

Lübnan hükümeti, Aralık 2020'de, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yakıt sübvansiyonunu kaldırma sinyali vermişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice da 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'da hükümetin kurulmasının, ekonomik reformlar ve uluslararası destek için gerekli olduğunu açıklamıştı.

Sübvansiyonların rasyonalize edilmesiyle destek verilen ürünlerin sayısının ya da destek oranının sınırlandırılarak Merkez Bankasındaki rezervlerin daha uzun süre kullanılması amaçlanıyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken karaborsada dolar 10 bin liranın üzerine çıktı.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.

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