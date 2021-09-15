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Ekonomi

Kuru kayısı yeni ihracat sezonunun ilk ayında yüzleri güldürdü

Dünya kayısı üretiminde söz sahibi olan Malatya, yeni sezon kuru kayısı ihracatının başladığı ağustos ayında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artırdı.

Orhan Yoldaş   | 15.09.2021
Kuru kayısı yeni ihracat sezonunun ilk ayında yüzleri güldürdü Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kuru kayısı ihracatında yeni sezonun ağustos ayında başladığını belirterek, ilk ayda ürünün yüzleri güldürdüğünü söyledi.

Elde edilen verilerin bu yıl için umut verici olduğunu aktaran Özcan, şöyle konuştu:

"Sezon öncesinde ürünümüze yurt dışında ciddi bir pazar oluştuğunu ve ihracat miktarıyla elde edilen gelirin artacağını tahmin ediyorduk. Sezonun başlamasıyla tahminlerimiz gerçeğe dönüşmeye başladı. Bu sezon ağustos ayında 8 bin 839 ton kuru kayısı ihraç ettik, geçen sezonun aynı ayında 6 bin 300 ton ihraç etmiştik. 8 bin 839 ton kuru kayısı ihracatına karşılık yaklaşık 32 milyon dolar gelir elde ettik."

Yeni sezona girerken stoklardaki kuru kayısının bitmek üzere olduğuna değinen Özcan, şöyle devam etti:

"Temmuz ayında piyasada biraz sıkıntı vardı ama bu aşıldı. Temmuz ayı teslimatlarını ağustosta gerçekleştirdik. 2021 yılı ihracat sezonunun ilk 5 ayı, bizim için çok önemli. Bu dönemde ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarını kapsıyor. Aralık sonuna kadar 50 bin ton kuru kayısı ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 4 ayda geçen yılın rakamlarının üzerinde ihracat yapılacağını tahmin ediyoruz. Lojistik, ulaşım ve konteyner bulmada ihracatçılarımız ciddi sıkıntı yaşıyor ancak önümüzdeki günlerde bu sıkıntıların çözülmesini temenni ediyoruz."

Malatya'nın ihracatında kayısının önemi

Özcan, geçen sezonun ağustos ayında yapılan kuru kayısı satışından 19 milyon dolar gelir elde edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kentin ağustos ayı ihracatına bakıldığında kayısı, genel ihracatın yüzde 75'ini oluşturmuş. Malatya, dünya kayısı başkenti olmanın avantajını ihracatta kullanıyor. Tarım ürünlerinde, kuru meyve grubunda, kuru kayısı Türkiye'nin yüzünü güldürüyor, şehrimizin ekonomisini ayakta tutuyor. Malatya'nın ihracat rakamlarının büyük bölümünü kayısı oluşturuyor, bu da bir tarım ürün için önemli ve sevindirici."

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