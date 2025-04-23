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Ekonomi

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü geçen yıl 117 gigavat arttı

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü, geçen yıl önceki yıla göre 117 gigavatlık rekor düzeyde artışla 1136 gigavata yükseldi.

Gülşen Çağatay  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü geçen yıl 117 gigavat arttı

Ankara

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin (GWEC) Küresel Rüzgar Enerjisi Raporu 2025 yayımlandı.

Rapora göre, rüzgar enerjisi kapasitesi, geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 11 arttı. Bu artış "rekor" olarak kayıtlara geçti. 117 gigavatlık artışın 109 gigavatı karasal rüzgar enerjisi santrallerinden, 8 gigavatı ise deniz üstü (offshore) santrallerinden geldi.

Böylelikle küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü 1136 gigavata ulaştı.

Çin, Hindistan ve Asya Pasifik rüzgarda atakta

Rapora göre, artışın yüzde 75'i Çin, Hindistan ve Asya Pasifik Bölgesi'nden geldi. Rüzgar enerjisinde iddialı bölgelerden olan Avrupa'da ise geçen yıl sonunda 16,4 gigavatlık artışın 12,9 gigavatı Avrupa Birliği ülkelerinden sağlandı. Sıralamada, ABD ve Amerika kıtası bu grubu takip etti.

Raporda, küresel rüzgar enerjisi sektörüne yön veren ülkelere ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Geçen yıl Çin piyasada kurulum artışı ve endüstride lider durumda bulunurken, bu ülkeyi ABD, Almanya, Hindistan ve Brezilya izledi. Bu beş ülke, toplam piyasanın yüzde 81'ini elinde bulunduruyor.

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