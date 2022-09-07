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Ekonomi

Küresel hava yolu "yolcu talebi" temmuzda Kovid-19'dan önceki seviyenin yüzde 75'ine ulaştı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu taşımacılığı sektörünün Kovid-19 salgınından toparlanmasının temmuzda ivme kazandığını ve yolcu trafiğinin salgından önceki (Temmuz 2019) seviyenin yaklaşık yüzde 75’ine ulaştığını bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 07.09.2022
Küresel hava yolu "yolcu talebi" temmuzda Kovid-19'dan önceki seviyenin yüzde 75'ine ulaştı

Berlin

IATA, temmuz ayı küresel toplam yolcu talebi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, temmuzda yolcu trafiği (kilometre başı yolcu geliri- RPK) Temmuz 2021’e göre yüzde 58,8 arttı.

Böylece temmuzda kilometre başı yolcu geliri Kovid-9 salgınından önceki seviyenin yüzde 74,6’sına ulaştı.

Uluslararası yolcu talebinin 2021’in aynı ayına göre yüzde 150,6 artarak salgın öncesi seviyenin yüzde 67,9'una ulaştığı temmuz ayında, yurt içi yolcu talebi de yüzde 4,1 artarak Temmuz 2019 seviyesinin yüzde 86,9’una erişti.

IATA verilerine göre, küresel kargo talebi ise temmuzda yıllık yüzde 9,7 geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IATA Üst Yöneticisi Willie Walsh, yolcu sayısında toparlanmanın insanların bastırılan seyahat özgürlüklerinden yararlandıkça ivme kazandığını belirterek, toparlanma için daha çok alan olduğunu vurguladı.

Walsh, "Salgın, küreselleşen ve birbirine bağlı bugünün dünyasında havacılığın bir lüks değil, bir zorunluluk olduğunu gösterdi.” ifadesini kullandı.

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