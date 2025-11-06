Dolar
Ekonomi

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, endekslerde değişikliğe gitti

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 3 yeni hissenin eklendiğini, 9 hissenin çıkarıldığını bildirdi.

Mahmut Çil  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, endekslerde değişikliğe gitti

İstanbul

MSCI, küresel endekslerde 24 Kasım seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine Eczacıbaşı İlaç Sanayi, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Tera Yatırım Teknoloji Holding eklendi.

Söz konusu endeksten Akçansa Çimento Sanayi, Europower Enerji, Girişim Elektrik Sanayi, Kardemir Karabük Demir A, Kocaer Çelik Sanayi, Lydia Yeşil Enerji, Oba Makarnacılık Sanayi, Verusa Holding ve Vişne Madencilik çıkarıldı.

MSCI Global Standard Endeksinde ise Türkiye'den eklenen veya çıkarılan hisse olmadı.

Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını ifade etti.

