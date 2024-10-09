Dolar
34.24
Euro
37.53
Altın
2,615.69
ETH/USDT
2,424.20
BTC/USDT
61,809.00
BIST 100
8,943.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Küresel ekonomi gelecek 5 yılda 14,5 trilyon dolar kayba maruz kalabilir

Küresel ekonominin gelecek 5 yıl içinde jeopolitik çatışmaların yaratacağı etkilerle 14,5 trilyon dolar kayıp yaşayabileceği öngörüldü.

Nuran Erkul Kaya  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Küresel ekonomi gelecek 5 yılda 14,5 trilyon dolar kayba maruz kalabilir

Londra

İngiltere merkezli sigorta ve reasürans kuruluşu Lloyd's'un, hükümetler, risk yöneticileri ve sigorta sektörü için karşılaşılabilecek en önemli küresel tehditlere ilişkin hazırladığı etki değerlendirmesi olan Jeopolitik Çatışma senaryosuna göre, dünyadaki ithalat ve ihracatın yüzde 80'i deniz yolu ticaretiyle gerçekleşiyor.

Yaklaşık 11 milyar ton mala karşılık gelen bu hacmin deniz yolu ticaretiyle oluştuğu göz önüne alındığında, jeopolitik bir çatışma nedeniyle önemli ticaret rotalarının kapanması ihtimali, ekonomiye yönelik en büyük tehditlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, çatışma bölgeleri başta olmak üzere altyapıda meydana gelebilecek kayıplar ve yaptırımların uygulanmasıyla nakliye hatlarının tehlikeye girmesinin küresel ekonomiye gelecek 5 yıl içinde 14,5 trilyon dolara mal olabileceği hesaplanıyor.

Jeopolitik gerilimler nedeniyle küresel ticaret ağlarının yeniden düzenlenmesi ihtiyacı da ortaya çıkabileceğinden, jeopolitik çatışmaların işletmeler üzerinde önemli etkisinin olacağı öngörülüyor.

İşletmeler üzerindeki etki, bulundukları bölgeye ve çatışmaya dahil olma, uluslararası ticarete bağımlılık ve tedarik zinciri aksamaları nedeniyle gecikecek veya kaybedilecek mallar gibi faktörlere göre değişiklik gösterirken, otomobil ve elektronik üretimi için yarı iletkenler gibi malzemeler konusunda diğer gelişmiş ülkelere büyük ölçüde bağımlı olan Avrupa'nın, 3,4 trilyon dolar kayıp yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, acil organ nakli bekleyen vatandaş için havalandı
Lübnan'dan tahliye edilen ABD vatandaşları uçakla İstanbul'a getirildi
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, et düzenlemesine ilişkin iddiaları yalanladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'a gidecek
Çocukları sosyal medyanın karanlık yüzünden korumak için "aile hareketi" önerisi

Benzer haberler

Küresel ekonomi gelecek 5 yılda 14,5 trilyon dolar kayba maruz kalabilir

Küresel ekonomi gelecek 5 yılda 14,5 trilyon dolar kayba maruz kalabilir

Fitch Ratings: Dünya ekonomisinde karbonsuzlaşma çok yavaş ilerliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet