Dolar
23.68
Euro
25.91
Altın
1,961.54
ETH/USDT
1,671.80
BTC/USDT
25,544.00
BIST 100
5,555.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıklarının ödeme tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıklarının ödeme tarihleri belli oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler belli oldu.

Buna göre, SSK kapsamında gelir/aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21, 22 olanlara 19 Haziran'da, 23, 24 olanlara 20 Haziran'da ve 25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

Bu kapsamda 14,4 milyon emeklinin hesabına toplam 25,7 milyar lira tutarında bayram ikramiyesi aktarılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bankamatiklerden sahte kartlarla para çeken sanığa 30 yıl hapis cezası
Emine Erdoğan, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı
Bakan Göktaş: Türkiye Aile Destek Programı ile bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar lira ödeme yaptık
Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıklarının ödeme tarihleri belli oldu
Diyanetin seyahat acentelerine yönelik hac ve umre duyuruları TÜRSAB üzerinden yapılacak

Benzer haberler

Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıklarının ödeme tarihleri belli oldu

Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıklarının ödeme tarihleri belli oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet