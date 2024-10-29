Dolar
34.27
Euro
37.04
Altın
2,752.31
ETH/USDT
2,633.50
BTC/USDT
71,462.00
BIST 100
8,945.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünde mehteran konseri sonrası 1. Meclis'e kadar kortej yürüyüşü gerçekleşecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
logo
Ekonomi

Köyüne zeytinyağı tesisi kuran girişimci kadın, 15 kişiyi istihdam etti

Osmaniye'deki köyünde devlet desteğiyle zeytinyağı üretim tesisi kuran iş insanı Ayşe Pınar Tümüklü, kendi markasını oluşturup iç ve dış pazardaki tüketicilere ulaşmayı hedefliyor.

Muzaffer Çağlıyaner  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Köyüne zeytinyağı tesisi kuran girişimci kadın, 15 kişiyi istihdam etti Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

Gaziantep'te bir mobilya şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Tümüklü, doğduğu Osmaniye'nin Şekerdere köyünde yetişen zeytinleri ekonomiye kazandırma hedefiyle yatırım yapmaya karar verdi.

Tümüklü, zeytinyağı üretim tesisi kurmak için hazırladığı projeyle Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu.

Hibe almaya hak kazanan Tümüklü'nün inşa ettirdiği tesis, geçen ay faaliyete başladı.

Yöre halkından 15 kişinin çalıştığı işletmede, zeytinlerini hasat eden çiftçilere sıkım hizmeti veriliyor.

Markalaşma çalışmalarını sürdüren Tümüklü, kendi yağını iç ve dış pazara sunmayı hedefliyor.

"Ekipmanlarımızı temin edip zeytinyağlarımızı şişelemeye başlayacağız"

Ayşe Pınar Tümüklü, AA muhabirine, Osmaniye'nin zeytinyağında önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Markalaşmaya ağırlık verdiklerini dile getiren Tümüklü, "Tesisimizde şu an sıkım bölümü çalışıyor. Çiftçilerin zeytinleri, zeytinyağına dönüştürülüyor. Makine ve ekipmanlarımızı kısa sürede temin edip zeytinyağlarımızı şişelemeye başlayacağız." dedi.

Tümüklü, istihdama katkı sunduklarını belirterek, "Tesisimizdeki 15 çalışanımızın 10'u kadın ve hepsi bu köyden. Hedefim bölgede bu tür tesislerin, üreticilerin artması ve Osmaniye'nin zeytinyağında marka olması. Buradaki ağaçlar çok genç, iyi değerlendirilmesi lazım." diye konuştu.

İç ve dış pazardaki tüketicilere ulaşmak istediklerini ifade eden Tümüklü, şöyle konuştu:

"Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Norveç, İngiltere ve Somali'ye yağ numuneleri gönderdik. Bunların haricindeki bazı ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız, bölgemizin zeytinleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayıp ihracat yapmak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 30'a düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botu, Hatay'da ziyarete açıldı
Kaş'ta 101 paraşütçü "Cumhuriyet'in 101. yılı" için gökyüzünde bayrak açtı
Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCSG-72, Sinop'ta ziyarete açıldı

Benzer haberler

Köyüne zeytinyağı tesisi kuran girişimci kadın, 15 kişiyi istihdam etti

Köyüne zeytinyağı tesisi kuran girişimci kadın, 15 kişiyi istihdam etti

Zeytin üreticileri yağmur bekliyor

Osmaniye'de devlet desteğiyle muz serası kuran mimar ihracat hedefliyor

Babadan kalma narenciye bahçesini avokado üretim merkezine çevirdi

Babadan kalma narenciye bahçesini avokado üretim merkezine çevirdi
Osmaniye'de depremin ardından inşa edilen köy evlerinde yaşam başladı

Osmaniye'de depremin ardından inşa edilen köy evlerinde yaşam başladı

Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet