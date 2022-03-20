Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,921.00
ETH/USDT
2,925.00
BTC/USDT
41,855.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kovid-19 salgınında zarar gören 1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği sağlandı

Ticaret Bakanlığınca, salgında işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere gelir kaybı ve kira desteği olarak geçen yıl toplamda 4 milyar 304 milyon lira hibe verildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 20.03.2022
Kovid-19 salgınında zarar gören 1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği sağlandı

Ankara

Türkiye'de Kovid-19 salgınında işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin desteklenmesi amacıyla geçen yıl 4 milyar 304 milyon 842 bin lira hibe verildi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, destek ve teşvik paketleriyle iş dünyası, ticaret erbabı, KOBİ, çiftçi ve esnafın, salgının olumsuz etkilerinden en az hasarla çıkmaları amaçlandı.

Bu kapsamda, Halkbank tarafından 2000-2021 döneminde esnaf ve sanatkara toplamda 194 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince, 1 Ocak-31 Aralık 2021'de ise esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 veya yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) kredi imkanı sağlandı. Bu kapsamda 31 Aralık 2021 itibarıyla kredi bakiyesi mevcut olan esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 166 bin 482'ye, kredi bakiyesi ise yaklaşık 77 milyar 524 milyon liraya ulaştı.

Geçen yıl içinde önceki yıllardan devir hariç, 245 bin 102 esnaf ve sanatkara, yüzde 50 faiz indirimli ve faizsiz krediler dahil olmak üzere 33 milyar 149 milyon lira kredi kullandırıldı.

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl salgın nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin desteklenmesi amacıyla 4 taksit halinde 4 milyar 279 milyon 583 bin lira gelir kaybı, 359 milyon 647 bin lira da kira desteği sağladı.

Bu desteklerden 1 milyon 288 bin 568 esnaf ve tacir yararlanırken, toplam destek tutarı 4 milyar 304 milyon 842 bin 632 lira oldu.

Kooperatif girişimcilik modelleri destekleniyor

Bakanlıkça, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) yürütüldü. 2021 yılı içinde, Bakanlıkça KOOP-DES kapsamında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 59 ilden 145 kooperatife, 14 milyon 342 bin 773 lira hibe desteği kararı verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak
Türkiye'de 17 bin 328 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bin 809'a çıktı
Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kovid-19 salgınında zarar gören 1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği sağlandı

Kovid-19 salgınında zarar gören 1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği sağlandı

Ukrayna'dan tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları Türkiye'ye minnettar

Ticaret Bakanlığının düzenlemesiyle kapanma riski olan kuyumcuların sorunu çözüldü

Mesleki yeterlilik belgesiyle de kuyumculuk yetki belgesi alınabilecek

Mesleki yeterlilik belgesiyle de kuyumculuk yetki belgesi alınabilecek
AB, Ukrayna'yı desteklemek için fon kurulmasını istiyor

AB, Ukrayna'yı desteklemek için fon kurulmasını istiyor
Çiğ sütte litre başına destek 20 kuruştan 1 liraya yükseltildi

Çiğ sütte litre başına destek 20 kuruştan 1 liraya yükseltildi