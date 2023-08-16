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Ekonomi

Körfez İşbirliği Konseyi: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını önemsiyoruz

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), tahıl ve tüm gıda ürünlerinin ihracatını kolaylaştıracak Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasına önem verdiklerini bildirdi.

Mahmut Geldi  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Körfez İşbirliği Konseyi: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını önemsiyoruz

İstanbul

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Budevyi ve Kuleba, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki krize ilişkin son gelişmeleri konuştu.

Budeyvi, KİK ülkelerinin Ukrayna-Rusya krizinde uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlerin (BM) sözleşmesine dayalı bir tutum sergilediğine işaret etti.

KİK ülkeleri olarak, Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin barışçıl yollarla çözülmesine ilişkin çabaları desteklediklerini dile getiren Budeyvi, tahıl ve tüm gıda ürünlerinin ihracatını kolaylaştırarak gıda güvenliğine katkı sağlayacak Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını önemsediklerini vurguladı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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