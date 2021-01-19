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Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi 2020 yılının kasım ayında yüzde 1,5 arttı

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 30 artışla 152,2 seviyesinde gerçekleşti.

Murat Aslan   | 19.01.2021
Konut Fiyat Endeksi 2020 yılının kasım ayında yüzde 1,5 arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Kasım 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 152,2 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2019'un aynı ayına göre yüzde 30, aynı dönemde reel olarak yüzde 14 artış kaydetti.

3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, kasımda ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüzde 1,7 yükseldi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,8, yüzde 30,1 ve yüzde 29,9 arttı.

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