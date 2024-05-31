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Ekonomi

Koç Holding'in Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışına ilişkin görüşmeler sonlandırıldı

Koç Holding'in, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik ön görüşmelerin sonlandırıldığı bildirildi.

Abdulselam Durdak  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Koç Holding'in Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışına ilişkin görüşmeler sonlandırıldı

İstanbul

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir."

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