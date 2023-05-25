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Ankara'da şiddetli yağış etkili oluyor. -VTR- Ankara’da sağanak yağış nedeniyle bazı araçlar sular altında kaldı. (Eryaman)
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Ekonomi

KOBİ tanımı değişti, bilanço sınırı 500 milyon liraya çıktı

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı yeniden düzenlenirken bilanço sınırı 500 milyon liraya yükseltildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
KOBİ tanımı değişti, bilanço sınırı 500 milyon liraya çıktı

Ankara

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle KOBİ'lerin belirlenmesinde kullanılan kriterlerde güncellemeye gidildi.

KOBİ tanımı, "yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler" olarak değiştirildi.

KOBİ'ler, net satış hasılatları, mali bilanço tutarları ve çalışan sayılan dikkate alınarak yeniden sınıflandırıldı. Yıllık çalışan sayısı 10 kişiden az olan "mikro işletmelerin" yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço limiti 5 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. 50 kişiden az personeli olan "küçük işletmeler" için limit 50 milyon liradan 100 milyon liraya yükseltildi. 250'den az çalışanı olan "orta büyüklükteki işletmeler" için üst limit 250 milyon lirayken 500 milyon lira oldu.

​​​​​​​KOBİ niteliği belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, son iki hesap dönemine ait verileriyle aşan işletmeler KOBİ niteliğini kaybedecek. Son hesap dönemine ait verileriyle kriterlerin altına düşen işletmeler KOBİ olarak tanımlanacak. İşletme sınıfları son hesap dönemine ait verilerle belirlenecek.

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