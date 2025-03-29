Dolar
37.98
Euro
41.13
Altın
3,085.45
ETH/USDT
1,880.40
BTC/USDT
83,797.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kıymetli madenler sermaye piyasalarında paladyumla güçleniyor

Merkez Bankası ve bankaların paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin kararla birlikte kıymetli madenlerin sermaye piyasalarında daha etkin hale gelmesi amaçlanıyor.

Burhan Sansarlıoğlu  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Kıymetli madenler sermaye piyasalarında paladyumla güçleniyor

İstanbul

Merkez Bankası ve bankalar tarafından, Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişiler adına altın, gümüş ve platinin yanı sıra paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.​​​​

Böylece bankaların depo hesabı açmasının kapsamı genişletildi.

Merkez Bankası ve bankaların paladyum depo hesabı açılabilmesine ilişkin kararla birlikte kıymetli madenlerin sermaye piyasalarında daha etkin hale gelmesi amaçlanıyor.

Paladyumun böylece altın, gümüş ve platin gibi etkin hale gelmesi de hedefleniyor.

Taşıtlarda bulunan katalitik konvertör yapımında kullanılan paladyuma küresel çapta gelen talebin yüzde 70'inden fazlası otomotiv sektöründen geliyor.

Paladyum, otomotiv sektörünün yanı sıra endüstriyel alanda da sık olarak kullanılıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla paladyum 2022 yılında 3 bin 435 dolarla tarihi zirveyi görmüştü. Küresel paladyum üretiminin yüzde 40'ı Rusya tarafından karşılanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı arza yönelik belirsizliklerden dolayı paladyum fiyatları rekor kırmıştı. Ancak bu zirveden sonra küresel ekonomik aktiviteye yönelik endişeler ve elektrikli araç üretimindeki artış paladyum fiyatlarının baskılanarak 1000 dolar seviyesinin altına inmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, otomobil endüstrisini "kurtaracaklarına" dair açıklaması, paladyum fiyatlarının toparlanmasına neden olabileceği yönündeki beklentileri güçlendirirken, Rusya ile gerginliği azaltmaya yönelik ifadeleri ise fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği tahminlerine yol açıyor.

Paladyum fiyatlarında son yıllarda görülen düşüşe karşın bu ürün endüstriyel alanda hala sık olarak kullanılmaya devam ediyor ve Türkiye'de daha etkin hale gelmesinin özellikle kıymetli maden yatırımcıları için olumlu sonuçlar getirmesi öngörülüyor.

Kararın emtia fonları üzerinde olumlu etki yapması bekleniyor

Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol, paladyumun da bankalar tarafından alım satımının yapılabilmesinin emtia fonları üzerinde olumlu etki yapabileceğini söyledi.

Demirkol, bu kararın aynı zamanda piyasada metal alımlarında da paladyumun kayıt içine alınmasında rol alacağına dikkati çekti.

Bu kararın Merkez Bankasının rezervlerine katkıda bulunabileceğini vurgulayan Demirkol, "Diğer taraftan paladyumun bankalar arası alım satımının maddi olarak piyasadaki döviz tevdiatına bir katkı sunabilmesi açısından bir teminat niteliği taşıması önem arz etmektedir" yorumunu yaptı.

Demirkol, paladyumun şu ana kadar emtia tarafında ayrı tutulduğunu hatırlatarak "Paladyum ve diğer türevlerinin de sistem içine eklenmesiyle en azından sermaye piyasası araçlarının daha efektif, daha etkin ve Türkiye ekonomisine daha da faydalı olması gerektiği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş, ABD'de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Öztürk'ün babasıyla telefonda görüştü
Orman Genel Müdürü Karacabey'den vatandaşlara bayram öncesi orman yangını uyarısı
Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, iftar programı ve ASEAN hakkında brifing düzenledi
TİHEK'ten tesettürlü mayoyla çocukları havuza almayan tatil sitesine üst sınırdan ceza
Yollarda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Benzer haberler

Kıymetli madenler sermaye piyasalarında paladyumla güçleniyor

Kıymetli madenler sermaye piyasalarında paladyumla güçleniyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet