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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve oyuncusu Leo Duarte, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi San Marino Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Ekonomi

KİT'lerde yılın ikinci çeyreği itibarıyla 103 bin 980 kişi çalışıyor

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yılın ikinci çeyreği itibarıyla 103 bin 980 kişi görev yapıyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
KİT'lerde yılın ikinci çeyreği itibarıyla 103 bin 980 kişi çalışıyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 103 bin 980 kişi çalışıyor. Bu kişilerin 103 bin 776'sı Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 204'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 345'i memur, 43 bin 597'si sözleşmeli, 43 bin 355'i kapsam içi işçi, 3 bin 643'ü kapsam dışı işçi, 9 bin 40'ı ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

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