Dolar
36.43
Euro
38.28
Altın
2,918.19
ETH/USDT
2,466.20
BTC/USDT
88,536.00
BIST 100
9,483.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Özbekistan Cumhuriyeti Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Abdukhakimov ile “Turizm Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı İmza Töreni”ne katılıyor
logo
Ekonomi

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvuru için son üç gün

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırmızı et arzından sürdürülebilirlik ve yeterliliğin sağlanması için başlatılan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvurular 28 Şubat'ta sona erecek.

Mustafa Çalkaya, Mehmet Can Toptaş  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvuru için son üç gün

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bakanlık tarafından duyurulan Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvurular 5 Şubat'ta başlamıştı.

Projeyle, ülkede etçi ırk damızlık üretimi yapan işletme ve etçi anaç hayvan sayısının artırılması, besilik ihtiyacının ülke kaynaklarıyla karşılanması, böylece kırmızı et arzında sürdürülebilirliği ve yeterliliğin sağlanması amaçlanıyor.

Hayvancılık yol haritası kapsamında üç yıl sürecek projeye başvurular, 28 Şubat'a kadar alınacak.

Proje kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) elindeki gebe büyükbaş hayvanlar uygun maliyetlerle üreticilere verilecek. Bu hayvanlar etçi ve damızlık olacak. Böylece özellikle aile işletmelerinin kırsalda güçlendirilmesi, kadın ve gençlerin sektöre kazandırılması hedefleniyor. Projede, üretici başına 5 ile 15 arasında gebe hayvan verilecek. Faydalanan kişinin veteriner hekim, ziraat veya gıda mühendisi olması halinde hayvan sayısı 30'a çıkabilecek.

Üreticilere yıllık 270 bin lira bakım ve besleme desteği de sağlanacak. Yararlanıcılar, Ziraat Bankasından iki yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanılabilecek. Bu kapsamda üreticiler çeşitli kriterlere göre yüzde 85'e kadar faiz indiriminden faydalanabilecek.

Ayrıca, bir yıllık TARSİM sigortası da proje kapsamında karşılanacak.

Başvuru şartları

Projeye, Hayvan Kayıt Sistemi'ne kayıtlı en fazla 200 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip işletme sahipleri başvuru yapabiliyor.

Yetiştiriciler sadece bir işletmesi için projeye dahil olabilecek, her haneden de bir kişinin başvurusu kabul edilecek. Başvuru sahibinin, işletmenin bulunduğu il veya ilçede ikamet etmesi de gerekiyor.

Veteriner hekim, ziraat ve gıda mühendisleri ile muhtarlar, yeni işletme açmaları durumunda projeye dahil olabiliyor.

Projeden kiralık işletmeyle yararlanmak isteyenlerden de noter onaylı en az 3 yıllık kira sözleşmesi talep ediliyor. Uzman Eller ve Genç Çiftçi projelerinden yararlananlar bu projeye başvuramıyor.

Başvurular, il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kabul ediliyor.

Başvuruların değerlendirilmesi

Başvurular sonucunda, hak sahibi sayısı ve yıllık destek bütçesi, TİGEM tarafından belirlenecek. Deprem bölgesi veya üretim planlaması kapsamında besi bölgesi olarak planlanan illerde ikamet edilmesi, kadın ve doğum tarihine göre daha genç olunması, projeden öncelikli yararlanılmasını sağlayacak.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından proje kapsamında ilk hayvan teslimatlarının mart ayında yapılması planlanıyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başsavcılık, İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturması için üniversiteden bilgi istedi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, yarın Türkiye'ye geliyor
Birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
THY'den grev nedeniyle sefer iptalleri

Benzer haberler

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvuru için son üç gün

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvuru için son üç gün

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapıldı

2025-2026 yıllarında yapılacak çiğ süt destekleme ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi

Türkiye'nin tarımsal alet ve makine varlığı 2024'te 13,1 milyona yükseldi

Türkiye'nin tarımsal alet ve makine varlığı 2024'te 13,1 milyona yükseldi
TİGEM'de yetiştirilen safkan akbaş ve kangal yavruları için 6 ay sıra bekleniyor

TİGEM'de yetiştirilen safkan akbaş ve kangal yavruları için 6 ay sıra bekleniyor
Ramazan öncesi et fiyatlarındaki spekülatif hareketlere yakın takip

Ramazan öncesi et fiyatlarındaki spekülatif hareketlere yakın takip
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet