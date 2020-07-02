Euro
7.74
Dolar
6.85
BIST 100
116,399.70
Altın
1,770.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı alanında incelemelerde bulunuyor Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Ekonomi

Kırsal kalkınmaya son iki yılda 855 milyon lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma yatırımlarına son iki yılda 855 milyon lira hibe verdiklerini, bu yıl da kabul edilen 2 bin 745 projeye 970 milyon lira daha destek sağlayacaklarını bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 02.07.2020
Kırsal kalkınmaya son iki yılda 855 milyon lira hibe desteği

Ankara

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2006 yılında başlatılan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile 81 ilde üretici gelirlerini artırmak, yeni teknoloji içeren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla destek verdiklerini kaydetti.

Bu çerçevede, bitkisel, hayvansal ürünler ile su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, seralarda yenilenebilir enerji kullanılması, el sanatları, soğuk hava deposu ve kırsal turizm gibi konularda yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağladıklarını vurgulayan Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Son iki yılda, 2 bin 756'sı tamamlanan 2 bin 859 projeye 855 milyon lira hibe desteği verdik. Bu destek sayesinde kırsalda yaklaşık 1,8 milyar liralık yatırım yapılmış oldu. Bu yıl ise 13'üncü etap kapsamında, 1063'ü ekonomik yatırımlar, 1682'si de kırsal ekonomik altyapı yatırımları olmak üzere toplamda 2 bin 745 projeye 970 milyon lira daha destek sağlayacağız."

"Kapsam genişleyecek"

Pakdemirli, 2021-2025 yıllarına ilişkin 4'üncü Dönem Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı"na yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde kapsam daha da genişleyecek. Bu kapsamda, mevcut konulara ek olarak, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesi, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, su ürünleri yetiştiriciliği, ipek böceği yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları, yenilenebilir enerji üretimine bağlı olmaksızın yeni seraların yapılması, kanatlı yetiştiriciliği konularında destek vermeyi planlıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 661 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti
Çin'de 3, Güney Kore'de 54 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 421 bin 307'ye yükseldi

Benzer haberler

Kırsal kalkınmaya son iki yılda 855 milyon lira hibe desteği

Kırsal kalkınmaya son iki yılda 855 milyon lira hibe desteği

Türkiye’nin ilk yerli endüstriyel enzim fabrikası açıldı

Bakan Pakdemirli: TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık

Muz üretimi yılda 550 bin tonu buldu

Muz üretimi yılda 550 bin tonu buldu
Çiftçilerin ürün ve gelir yelpazesi desteklerle genişliyor

Çiftçilerin ürün ve gelir yelpazesi desteklerle genişliyor
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın cenazesi defnedildi

Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın cenazesi defnedildi